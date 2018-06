The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓ La universitat més a prop de casa Radio Alcoy visita el campus de la UA al carrer Sant Francesc per conèixer l'oferta educativa del curs vinent viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/06/2018) Radio Alcoy visita el campus de la Universitat d'Alacant al carrer Sant Francesc, per conèixer l'oferta educativa que oferirà a partir del curs vinent. Enrique Herrero, vicerector d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant, detalla els continguts amb els quals arranca la docència universitària a Alcoi amb 50 places del Grau de Mestre d'Educació Infantil. “Tenemos unas instalaciones completas, con los recursos necesarios para nuestros alumnos como si estuvieran en el campus de San Vicente, solo que pueden cursar los estudios en Alcoy más cerca de casa”. El nou campus de la Universitat d'Alacant arranca en l'última planta de l'edifici de la Cambra de comerç e industria d’Alcoi. Aquesta seu ha iniciat ja la seua activitat amb cursos i desenvoluparà la seua funció de manera coordinada amb les seus universitàries de Cocentaina, Muro i Biar. Hèctor Rubio, el coordinador tècnic per als cursos d'estiu, detalla l'oferta i la trajectòria a la comarca.