MIL.LENI La UPV de Alcoy abre matrícula para 600 nuevos alumnos La dirección del campus de Alcoy de la Universitat Politécnica de Valencia destaca la empleabilidad entre el 50% y 90% de los alumnos, según grados jueves, 31 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/05/2018) El campus de Alcoy de la Universitat Politécnica de Valencia abre matricula para entorno a 600 nuevos alumnos. En el programa Mil.leni número 23 el director del campus, Juan Ignacio Torregrosa, y el subdirector de Comunicación e Infraestructuras, Manolo Llorca, desgranan la oferta formativa se divide en 6 grados, dos de doble titulación y cuatro másteres. El Grado de Ingeniería mecánica cuenta con la oferta más amplia, 110 plazas, le sigue el de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto con 90 plazas, el de Administración y Dirección de Empresas con 75, Informática con 65 y los de Ingeniería Eléctrica y Química con 50 cada uno. Los dos dobles grados de Informática y ADE y Turismo más ADEU ofertan 15 plazas cada uno. Los cuatro másteres de Procesamiento y Materiales, de Organización y Logística, de Dirección de Empresas y de Ingeniería Textil suman otras 90 plazas para nuevos alumnos. Manolo Llorca, subdirector de Comunicación e Infraestructuras, destaca las cifras de empleabilidad de los estudiantes de grado cuando acaban. "En el caso del campus de Alcoy, un 50% de los estudiantes de grado trabajan durante sus estudios, un 65% hace prácticas de empresa y un 90% de estudios de ADE tiene prácticas". Juan Ignacio Torregrosa, director del campus, recuerda que el campus de Ferrándiz y Carbonell será sede de las pruebas de acceso universitario en Alcoy, entre el 5 y 7 de junio. Anima a los estudiantes a escoger de manera acertada la universidad en la que va a seguir formándose y que la preinscripción para este campus estará abierta del 11 de junio al 6 de julio.