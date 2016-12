The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN La UPV de Alcoy contará con una Cátedra de Aitex La Universidad Politécnica de Valencia arrancará a principios del próximo año este nuevo proyecto tras firmar un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Textil miércoles, 21 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/12/2016) Durante la mañana del miércoles 21 de diciembre la Universidad Politécnica de Valencia y Aitex han firmado un convenio por el que la Universidad contará con una Cátedra del Instituto Tecnológico Textil. Está previsto que arranque a principio del próximo año y uno de los objetivos principales de esta cátedra es promocionar el sector textil en la comarca y en la Comunidad Valenciana, además de formar mejor a los estudiantes en esta materia y que se puedan interesar en este sector. La intención también es estrechar lazos entre ambas entidades, pensando en esta cátedra como un camino hacia una ocupación de mayor calidad ya que los estudiantes habrán recibido mejor y más formación que actualmente. Pablo Díaz, director de la cátedra Aitex – UPV, ha explicado que pretenden “poner un reto de una empresa textil que necesite desarrollar algo concreto para informática, química o para cualquiera de nuestras titulaciones, una de las actividades que se realizarán será esta definición de retos por parte de las empresas, además de continuar con seminarios y conferencias”. Con este convenio ambas entidades pretenden estrechar lazos y plasmar en un documento la colaboración que llevan años realizando. Próximamente la Universidad presentará el programa de la cátedra, aunque ya cuentan con un borrador que han realizado conjuntamente con Aitex que recoge las ideas base para llevarla a cabo. Rafael Pascual, presidente de AITEX, ha señalado qué buscan la Universidad y el Instituto Tecnológico con esta cátedra y se trata de “que esta cátedra sirva para que la zona de la Comunidad Valenciana sienta que hay una universidad que funciona, que es una universidad útil para la sociedad, que mediante los acuerdos que tenemos Aitex y la Universidad Politécnica de Valencia, las personas que salgan de la universidad puedan hacer prácticas en la empresa o sus proyectos de fin de carrera”.