INVESTIGACIÓN La UPV de Alcoy trabaja en prótesis a medida con impresoras 3D Superada la fase teórica, comienza la de simulación para reducir el dolor y mejorar la funcionalidad de pacientes con artrosis y operados de hombro del Hospital de Sant Joan lunes, 13 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/03/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (13/03/2017) Investigadores del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia desarrollan junto a médicos del Hospital de Sant Joan un proyecto de prótesis a medida con impresoras 3D, que reducirían el dolor y mejorarían la funcionalidad de los pacientes. El estudio ha superado la primera fase teórica y está a punto de iniciar la de simulación. El objetivo final es la realización, de manera previa una intervención quirúrgica, la simulación con la que crear una prótesis que mejore la movilidad del paciente operado. En este grupo están las personas mayores afectadas por artrosis y con problemas de movilidad por operaciones de hombro, del Hospital Sant Joan. Con los médicos del servicio de Traumatología de este centro están trabajando investigadores del Instituto de Diseño y Fabricación, Samuel Pérez y Rafael Pla, y del Instituto de Tecnología de los Materiales, Jesús Seguí y Miguel Reig, ambos de la Universidad Politécnica de Valencia. Este trabajo científico que pretende reducir el dolor, mejorar la funcionalidad y situación social del paciente, se ha presentado en el congreso de la sociedad europea de cirugía y codo.