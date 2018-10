The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD La UPV incorpora a sus estudios de postgrado la robótica y visión artificial El máster que ofrece esta formación se complementa con la del GROMEP, uno de los grupos de generación espontánea del campus de Alcoy de robótica y mecatrónica viernes, 05 de octubre de 2018 El campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, la UPV, ha iniciado el máster con título propio de robótica y visión artificial. Los estudios, que finalizarán en diciembre de 2019, han comenzado con 10 alumnos y la posibilidad de ampliar matrícula ya que aún quedan plazas vacantes, según sus responsables. El profesorado proviene de empresas del ámbito de la robótica y visión artificial del entorno, como ha explicado Juan Ignacio Torregrosa, director del campus de Alcoy de la UPV. Torregrosa centra el objetivo de este máster en "poder formar a actuales y futuros profesionales del sector". Estos estudios de postgrado se complementan con la formación que ofrece el campus a sus alumnos de grado y que a través de uno de sus grupos de generación espontánea, el GROMEP, ha comenzado a ver resultados. Este equipo del Grupo de Robótica y Mecatrónica se ha proclamado vencedor del Concurso Nacional de Robots Humanoides CEABOT 2018 celebrado en Badajoz en las XXXIX Jornadas de Automática.