CONCURSO La UPV premia el ingenio de los escolares en la reutilización de cartón A la segunda edición del concurso Ideat Kids que optaban 400 niños de 6 centros escolares miércoles, 06 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/06/2018) El proyecto de alumnos de Primaria de Sant Roc para reutilización del cartón se ha alzado con el primer premio de la segunda edición del concurso de ideas organizado por el campus de Alcoy de la UPV. En segunda posición ha quedado el proyecto Rewrite del Colegio Isabel la Católica de L’Olleria y en tercer puesto Héroes en 3 D de Santa Ana. En el concurso han participado en torno a 400 alumnos de seis centros educativos. El pasado viernes 1 de junio se dieron cita en el Pabellón de Deportes Georgina Blanes, para la entrega de premios. Este concurso busca incentivar el emprendimiento y habilidades sociales de los escolares. Este año, los proyectos presentados estaban relacionados con el medioambiente y la sostenibilidad.