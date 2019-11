The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD La UPV revalida su compromiso social en el acto de apertura de curso La vicerrectora, Rosa Puchades, ofrece la conferencia inaugural en el campus de Alcoy en presencia de autoridades académicas, locales y del ámbito económico y social sábado, 02 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (02/11/2019) El campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València ha inaugurado oficialmente el curso este jueves 31 de octubre con una conferencia a cargo de Rosa Puchades Pla, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación de la Universitat Politècnica de València, que ha versado sobre La UPV, una universitat compromesa amb la societat. El Salón de Grados Roberto García Payá ha sido el escenario de esta apertura del año académico, que ha estado presidida por el rector de la UPV, Francisco Mora, quien ha indicado que "debemos ver la revolución tecnológica como una gran oportunidad para mejorar el bienestar de los ciudadanos de todo el mundo". Anunció que "la UPV quiere impulsar un centro en red de inteligencia artificial en el que participen profesores y investigadores de diferentes disciplinas con las que la inteligencia artificial puede tener relación". Al acto asistieron también el alcalde de Alcoy , Antonio Francés y el director del campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa, que ha destacado que "en la medida de que siga teniendo la confianza de mis compañeros en la escuela, pretendo en los próximos años que este campus sea un referente en la formación y en estas competencias que no tienen que ver únicamente con las del título que cursan los alumnos”. También han asistido a este acto de inicio de curso Patricia Blanquer, diputada en el Congreso, Josep Sempere, alcalde de Banyeres, además de parte de la comunidad universitaria, corporación municipal, representantes de centros educativos, de COGITIA, AITEX, Colegio de Economistas de Alicante, IBIAE, TEAS, Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, Colegio de Economistas de Alicante, COAC Alcoi, Fundación Novaterra y representantes del tejido empresarial alicantino y valenciano. El acto concluyó con la entrega de las distinciones a alumnos por sus trabajos final de grado y de masters. Previamente a este Acto de Apertura y conferencia inaugural, Rosa Puchades Pla mantuvo un encuentro con distintos colectivos y asociaciones solidarias de Alcoy y comarca para explicar todas las acciones que lleva a cabo la UPV en materia de responsabilidad social. Firmó en el Libro de Oro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, en el que entre otras cosas dejó escrito; "vull agrair al Campus d’Alcoi, a l’EPSA, l’oportunitat de compartir el compromís social de la UPV. Un compromís que transforma la societat per la qual treballem a través d’una investigació compromesa amb els vèrtexs del desenvolupament. Un campus exemple de bones pràctiques i que porta el seu compromís al territori, als serveis de valors cívics, de sostenibilitat i de justícia social. Un campus vibrant, molt connectat amb el seu entorn que es mou cap al canvi, que crea aliances i genera espais per aconseguir la transformació social que necessita".