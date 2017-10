The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La UPV se suma al desafío First Lego League En la edición de este 2017-18 los equipos deberán explorar el ciclo humano del agua a través de las áreas de trabajo del proyecto científico, el diseño de un robot y la integración de valores sábado, 21 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El programa internacional First Lego League invita a los alumnos de Primaria y Secundaria a resolver problemas del mundo real como el reciclaje, la educación o energías renovables a través de la ciencia y tecnología. Ha sido presentado en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de Valencia. Jaime Masiá, subdirector de Emprendimiento, Empleo y Generación Espontanea Campus de Alcoy de la UPV anima a la participación. "Va a ser muy interesante para la formación de los alumnos y una manera para captar talento". En la edición de este 2017-18 los equipos deberán explorar el ciclo humano del agua a través de las áreas de trabajo del proyecto científico, el diseño de un robot y la integración de valores. Para superar este desafío ya se han inscrito 20 equipos que se darán cita en febrero, como ha explicado la coordinadora de socios First Lego League España, Silvia González. "Las inscripciones no están aún cerradas", recuerda. La iniciativa celebró en 2016 en España su décimo aniversario. El programa está implementado en 88 países y cuenta con una participación de cerca de 320.000 jóvenes de todo el mundo.