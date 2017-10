The examples populate this alert with dummy content

CAMPUS La UPV, sexta universidad de Europa en número de alumnos de intercambio De los casi 2.000 alumnos internacionales que acogerá este curso, el 5% escoge el campus de Alcoy por su tamaño, titulaciones y proximidad del profesorado miércoles, 04 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/10/2017) En el curso académico 2017-2018 la Universitat Politècnica de València (UPV) recibirá 1.958 estudiantes de intercambio. “Nuestra universidad se mantiene entre los primeros puestos de Europa como destino elegido por los estudiantes internacionales”, ha explicado María Boquera, directora del Área de Intercambio Académico de la UPV. El campus de Alcoy lo escogen entorno a 100 alumnos, lo que representa un 5% de la cifra global y que convierte a la UPV en la sexta universidad europea en número de estudiantes de intercambio. Las razones que mueven a los alumnos internacionales por decantarse por el campus de Alcoy es su tamaño, la cernanía del profesorado y sus titulaciones. La Oficina de Programas Internacionales de Intercambio quien coordina la participación de la UPV en estas iniciativas internacionales gestiona programas de movilidad patrocinados por la Unión Europea y otros propios financiados íntegramente con fondos de la Universitat Politècnica de València. Todos los años, la UPV organiza una jornada de bienvenida con la finalidad de dar a conocer los diferentes servicios de los que dispone y facilitar información básica para poder moverse tanto dentro como fuera del campus. “Esta es una sesión dirigida a todos los alumnos extranjeros que vienen a estudiar aquí. No solo les sirve para informarse, sino que, además, les permite conocerse entre ellos y entablar relaciones”, añade Boquera. De los acuerdos de movilidad firmados por la Universitat Politècnica de València, la mayoría corresponden al programa Erasmus. Pero, existen también otras iniciativas, entre ellas, el programa propio de la UPV llamado PROMOE, que permite enviar a estudiantes a diferentes universidades de América Latina, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Japón o Israel. En cuanto a Erasmus, un porcentaje muy importante procede de Italia, Alemania y Francia. Del resto de países no europeos, destacan la cantidad de alumnos de México, Argentina, Chile, China y Estados Unidos que eligen la UPV. En cifras, durante el pasado curso académico 2016-2017, los países europeos desde los que más alumnos llegaron a la UPV fueron: Italia (306), Alemania (289), Francia (217), Polonia (102) y Bélgica (77). Además, hubo una importante presencia de alumnos mexicanos (47), argentinos (35), chilenos (32), chinos (31), estadounidenses (23), turcos (23), brasileños (12), surcoreanos (12) y taiwaneses (11).