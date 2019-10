The examples populate this alert with dummy content

PREMIOS IDEA T La UPV y el Ayuntamiento vuelven a incentivar el carácter emprendedor de los estudiantes Convocados los séptimos premios IDEA T- En la pasada edición se alzaron tres alumnas de ciclos por una aplicación para regresar a casa en compañía jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/10/2019)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (10/10/2019) Los alumnos de Bachillerato de Ciencias Sociales, Ciclos Formativos de Grado Medio o Ciclos Formativos de Grado Superior relacionados con el Grado de Administración y Dirección de Empresas están convocados a desarrollar sus ideas de negocio basadas en cualquier sector. La UPV y el Ayuntamiento vuelven a incentivar el carácter emprendedor de los estudiantes, con los séptimos premios IDEA-T. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 14 de febrero de 2020. A la presentación asistió el director del campus de Alcoy de la UPV, Juan Ignacio Torregrosa, que aportó detalles de la convocatoria y animó a la participación. El proyecto explicativo de negocio tendrá una extensión máxima de 5 páginas y se presentará con un video de 3 minutos. El concejal de Empresa y Educación, Alberto Belda, ve que iniciativas como ésta ayuda a los estudiantes a ver desarrollado su carácter emprendedor. La presentación tuvo lugar en el CIP FP Batoy. Su director, Andrés Puig, ejerció de anfitrión. Un grupo de alumnos de este centro, que fueron las ganadoras de la pasada edición, dieron a conocer su proyecto; una aplicación para regresar a casa en compañía. El 6 de marzo se darán a conocer los finalistas y ganadores de la séptima edición.