UNIVERSIDAD La UPV y Fisabio lanzan las segundas ayudas a la innovación sanitaria El proyecto, que incorpora nuevos departamentos de salud, busca acercar la investigación universitaria a la práctica clínica lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y la Universitat Politécnica de València (UPV) han lanzado la segunda edición del Programa de Colaboración Polisabio 2018, un plan de ayudas para impulsar proyectos de investigación e innovación en el ámbito sanitario en los que participen de manera conjunta y coordinada personal de ambas entidades. La novedad de esta segunda edición es la incorporación al programa del personal investigador del campus de Vera de la UPV y de cuatro nuevos departamentos de salud: Sagunto, València-Arnau de Vilanova-Llíria, Requena y València-Doctor Peset. También se incorpora dos departamentos de Fisabio: el de Salud Pública y el de Oftalmología Médica. Los investigadores e investigadoras de estos centros se unen a los de los departamentos de Salud de Xàtiva-Ontinyent, Elda, Sant Joan d’Alacant, Marina Baixa, Gandia y Alcoy, así como al personal de la UPV de los campus de Gandia y Alcoi, que ya participaron el año pasado. “Polisabio es un nexo de unión entre el personal sanitario de los departamentos de salud e investigadores de la UPV para fomentar nuevas colaboraciones y nuevos proyectos con gran potencial científico-técnico para dar respuesta a necesidades detectadas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía”, destaca José Antonio Manrique, director gerente de la Fundación Fisabio. El vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Capilla, señala que este programa “es sin duda una gran iniciativa para poner en contacto la investigación universitaria con la práctica clínica y fomentar las sinergias entre ambos colectivos. Todo ello con un objetivo fundamental: poner la investigación al servicio de la calidad de vida de la población”. El Programa de colaboración consta de 3 fases. La primera de ellas, que finaliza el 31 de mayo, consiste en el proceso de recogida de expresiones de interés a través de la plataforma web Polisabio. Los participantes de ambas entidades podrán tanto exponer una idea de proyecto, basada en capacidades o problemas técnicos no resueltos, con la finalidad de encontrar un socio para su desarrollo o adherirse a una propuesta ya presentada. La segunda fase se iniciará con el lanzamiento de las 20 ayudas de 3.000 euros para financiar “acciones preparatorias de apoyo a la exploración y formulación de estos proyectos de I+D+i”. El período de presentación de solicitudes será del 18 de junio al 9 de julio. Se celebrarán jornadas de presentación de la convocatoria en el hospital Virgen de los Lirios de Alcoy (8 de junio), en el hospital Universitario Doctor Peset (11 de junio) y en el hospital Francesc de Borja de Gandia (15 de junio). Durante estas jornadas, además, se mantendrán reuniones bilaterales entre aquellos participantes que hayan enviado sus expresiones de interés y los posibles socios interesados en colaborar. La tercera fase consistirá en la evaluación de las solicitudes recibidas y resolución de la convocatoria, prevista para el mes de noviembre.