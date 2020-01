The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL La urbanización del Baradello, sin luz y a dos días de estar sin agua Un centenar de familias están sin luz desde el domingo cuando se inició la borrasca Gloria - En la misma zona está el pozo que ha dejado de bombear agua hacia el depósito, al que le quedan reservas para 48 horas miércoles, 22 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/01/2020) El Baradello está sin luz desde el domingo. Los vecinos de esta urbanización suman a este problema la preocupación por el suministro de agua. Los vecinos del Baradello llevan sin suministro de luz desde el pasado domingo. El corte del suministro afecta a un centenar de las 277 familias que residen en esta urbanización. La falta de luz en la zona en la que se encuentra el pozo hace que no pueda suministrar agua al depósito. Quedarían unos dos días para que se agoten las existencias de agua potable, según explica presidente de la urbanización, Antonio Aracil, quien comenta también que el viento ha derribato árboles y ramas que han afectado al tendido eléctrico y que por eso se está en esta situación, así como ha destacado que Iberdrola está trabajando en hallar una solución y que se le ha pedido ayuda también al alcalde. Según Aracil hay personas que ya han tenido que bajar al casco urbano a vivir con familiares.