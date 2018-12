The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO La venta Sant Jordi incluida en la “Michelin” de los camioneros Está considerado como uno de los mejores 50 restaurantes de carretera de España miércoles, 12 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/12/2018) La publicación Convey Transport se basa en los testimonios de camioneros que gastan entre 7 y 15 euros para comer. Entre los 50 bares y restaurantes de carretera hay 4 de la Comunidad Valenciana y entre ellos está la venta Sant Jordi. Los factores que han influido en su selección están la relación calidad- precio y la facilidad de aparcamiento. Vicente Cabanes, gerente de la venta Sant Jordi, agradece este reconocimiento. “La verdad que no me lo esperaba, pero es bonito y se agradece que te reconozcan el trabajo. Es un orgullo porque por lo visto algo estamos haciendo bien.” La venta Sant Jordi, cuenta además con el reconocimiento de Radio Alcoy. El restaurante es uno de los patrocinadores de Ser Deportivos, que se desplaza una vez al mes a sus instalaciones en nacional 340 junto al cruce de Benifallim.