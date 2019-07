The examples populate this alert with dummy content

RESTAURACIÓN La Venta Sant Jordi tendrá música country en directo en agosto Quico Sancho es director comercial de la empresa encargada de gestionar la venta y explica en Radio Alcoy la amplia oferta de este emblemático establecimiento miércoles, 31 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/07/2019) La Venta Sant Jordi no para en verano y menos en agosto. Quico Sancho, director comercial de la empresa encargada de su gestión, ha visitado Radio Alcoy para explicar aspectos como el horario, la terraza de verano, el menú del día a 10 euros, la cocina con brasería y recetas caseras con un punto de innovación o las reservas para eventos. Pero sobre todo ha explicado la iniciativa de los conciertos de música en directo de country rock los próximos cinco jueves de agosto, empezando por mañana día 1. También da importancia a la happy hour con descuentos en bebidas, coincidiendo con estos conciertos. Todo esto y más en la entrevista.