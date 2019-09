La via verda Alcoi-Cocentaina ja té passarel·la

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/09/2019)

La part central de la passarel·la que va per damunt de l'autovia d'Alcoi a Cocentaina ja està instal·lada. Una grua de grans dimensions va fer aquesta actuació que va obligar a tallar la carretera per unes hores en la nit del dijous 5 al divendres 6. D'aquesta manera l'obra està cada vegada més a prop del seu final i s'espera que puga estar oberta el 2 d'octubre o fins i tot abans. Encara falten aspectes como proves de càrrega per a veure que tot està en el seu lloc. L'empresa Guerola és l'encarregada d'unes obres que tenen un pressupost proper als 400.000 euros, 75% de Diputació i 25% de l'Ajuntament de Cocentaina, i que deuria haver estar acabada el passat 22 d'agost. D'aquest forma peatons i ciclistes podran passar sense haver de creuar la carretera i la Via Verda d'Alcoi a Cocentaina tornarà a no tindre cap obstacle important.