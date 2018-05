The examples populate this alert with dummy content

TURISMO La vía verde Alcoy-Gandia se abre camino La Generalitat prepara un anteproyecto de ruta turística tras constatar la implicación de las diputaciones de Alicante y Valencia jueves, 24 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Infraestructuras ha iniciado la redacción de un anteproyecto para convertir la antigua vía del Tren dels Anglesos, entre Alcoy y Gandia, en una ruta turística. La reconversión del trazado, asumida por el Consorcio de las Comarcas Centrales, cuenta con el respaldo de las diputaciones de Alicante y de Valencia. Las cuatro entidades se han reunido esta semana en Valencia para impulsar el proyecto. El alcalde de Alcoy y presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales, Antonio Francés, ha calificado de “histórico” el apoyo de la Generalitat, las dos diputaciones y el propio consorcio a la iniciativa, que llega en el 125 aniversario de la . Fruto de ese respaldo, la Conselleria de Infraestructuras ha comenzado a “estudiar todo el trayecto para elaborar un documento que defina cómo tiene que ser la vía verde y qué actuaciones son necesarias”. Según el Ayuntamiento de Alcoy, ese documento estará terminado después del verano. El anteproyecto se presentará a los municipios los que transcurre el trazado. El documento es clave, señala el Ayuntamiento, para que las dos diputaciones y la conselleria establezcan un calendario de actuaciones e inversiones. En la reunión de esta semana, en la que estuvieron presentes Francés y la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, todas las entidades mostraron su predisposición a cooperar en el proyecto. Será, recalca el Ayuntamiento de Alcoy, la primera ocasión en la que la administración autonómica colabore con dos provinciales. Como presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales, Antonio Francés ha mantenido contactos individuales con la Generalitat y con los presidentes de las diputaciones, Jorge Rodríguez y César Sánchez. El alcalde de Alcoy ha recalcado que la vía verde “une la costa y el interior a lo largo de 50 kilómetros de gran atractivo medioambiental, deportivo, cultural y turístico”. Según Francés, la adecuación de la vía verde “es una oportunidad importante para los que formamos parte de este territorio”. En palabras del alcalde, “una iniciativa por la que hay que luchar y que se merece la atención y apoyo de todas las administraciones”.