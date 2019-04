The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 1-1 CASTELLÓN La victoria se escapa El CD Alcoyano suma un punto tras el gol del Castellón en el minuto 88 de partido – Antonio Navarro es el autor del tanto blanquiazul domingo, 14 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Las gradas de El Collao han desprendido un gran ambiente en el derbi jugado entre el CD Alcoyano y CD Castellón que ha finalizado con el reparto de puntos gracias al empate a 1 que marcaba el luminoso con el pitido final. El encuentro era de necesidad para ambos equipos, que han iniciado el encuentro en zona de descenso, y que al finalizar se ubican en el mismo lugar y su situación sigue siendo complicada. En la primera parte el Alcoyano ha realizado un buen planteamiento y el gol blanquiazul ha llegado en una jugada de estrategia que ha finalizado con gol de Antonio Navarro en el minuto 15. El Castellón se ha encontrado con una defensa a la que no han podido hacer frente mientras que el Alcoyano tampoco ha sido capaz de generar excesivo peligro. La intensidad de los primeros 45 minutos se ha desvanecido en el segundo acto y el rival ha conseguido hacerse con la posesión del balón. Un fallo en la defensa del Alcoyano ha bastado para que el Castellón pusiese el empate en el marcador. Esto ha llegado en el tramo final de partido, concretamente, en el minuto 88, obra de Jairo. El Deportivo rozaba los tres puntos que les habrían sacado de la zona de descenso. Sin embargo, ha visto como esa oportunidad se esfumaba con el tanto del Castellón, cayendo un jarro de agua fría sobre El Collao, tanto en los jugadores como en los aficionados que se han mostrado unidos y apoyando a su equipo a pesar de la difícil circunstancia que están provocando los malos resultados de esta temporada. Once titular: Bañuz, Barreda, Primi, Hermosa, Navarro, Anaba, Lino, Omgba, Nieto, Óscar Díaz y Braulio. La próxima jornada se disputará de nuevo en El Collao, ante la UE Olot, el sábado 20 de abril a las 20.30 horas.