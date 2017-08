The examples populate this alert with dummy content

LITERATURA La vida de Joan Valls, hecha novela La periodista Esther Vizcarra publica la primera biografía novelada del poeta alcoyana, una iniciativa que se enmarca dentro de l'Any Valls impulsado por el Ayuntamiento de Alcoy miércoles, 09 de agosto de 2017 Enterreu-me en batí i en sabatilles. Biografia novel·lada de Joan Valls i Jordà. Este es el título de la primera biografía contada en forma de novela sobre el célebre poeta alcoyano a cargo de la periodista Esther Vizcarra. El proyecto reconstruye diferentes episodios de la infancia, juventud y madurez de Valls, en una mezcla de cotidianidad, lejos de una narración exhaustiva de la historia, que se apoya en textos poéticos y fragmentos del mismo Valls. La biografía novelada de Joan Valls i Jordà, editado por Lletra Impresa, se enmarca dentro de la declaración de l’Any Valls en el centenario del nacimiento del poeta y cuenta con el apoyo de la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià i El Comtat, además del Ayuntamiento de Alcoy. En Hoy por Hoy Alcoy hemos hablado con Esther Vizcarra, la autora.