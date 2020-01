The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN La vida de José Ferri en el último libro del historiador Àngel Beneito La obra lleva por título Republicanos españoles prisioneros de guerra en Inglaterra. Las memorias de José Ferri - El historiador alcoyano explica desde cómo inició la investigación hasta el final de las desventuras de este alcoyano lunes, 13 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/01/2020) El historiador alcoyano Àngel Beneito ha presentado en Radio Alcoy una nueva publicación. Se trata del libro 'Republicanos españoles prisioneros de guerra en Inglaterra. Las memorias de José Ferri. Beneito explica cómo llegó a sus manos este proyecto y cómo fue avanzando en su investigación hasta que esta obra ha visto la luz. Entre otros muchos detalles ha destacado la participación del historiador inglés Richard Cleminson. Aquí se puede escuchar la entrevista.