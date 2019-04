The examples populate this alert with dummy content

SEMANA SANTA La Virgen dels Xiulitets y el Salvador se encontrarán en San Mauro El Círculo Católico ha informado de la suspensión de la procesión dels Xiulitets, aunque el encuentro entre la Virgen y el Salvador será en el interior de la iglesia de San Mauro y San Francisco sábado, 20 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La lluvia ha obligado a suspender la tradicional procesión dels Xiulitets prevista para el domingo 21. Sin embargo, el Círculo Católico, organizador de esta procesión, ha informado que el encuentro entre la Virgen y el Salvador tendrá lugar a la misma hora, a las 7'30 horas, pero dentro de la iglesia de San Mauro y San Francisco. A continuación se celebrará la misa de la Gloria. Los Xiulitets se repartirán en la misma iglesia de Sant Mauro. También se suspenden el castell de la despertà y la mascletà. El temporal obligaba a suspender la procesión del Viernes Santo, el Santo Entierro, y a parar a mitad de trayecto la del Jueves Santo, la del Silencio.