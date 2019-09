The examples populate this alert with dummy content

PATRONA La Virgen de los Lirios tiene su pequeña romería La lluvia ha impedido por segundo año que se celebre la Romería a la Font Roja – Sí ha tenido lugar la misa a la patrona en la iglesia de San Mauro y San Francisco y una procesión por la Glorieta domingo, 15 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los actos centrales de la Virgen de los Lirios se han vuelto a ver afectados por la lluvia. La iglesia de San Mauro y San Francisco ha sido el centro de acción del sábado y domingo. Primero el sábado por la tarde tuvo lugar en la propia parroquia la ofrenda de flores a la patrona. El altar de la plaza de España no pudo ser utilizado por la lluvia caída. A cubierto, las entidades aportaron sus coronas y ramos de flores a la Virgen, sin que faltaran las tradicionales danzas del Carrascal. El domingo por la mañana ha tenido lugar la misa también ha tenido lugar en la iglesia de San Mauro y San Francisco y acabada la misma se ha realizado una pequeña romería con la imagen de la Peregrina por la Glorieta.