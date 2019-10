The examples populate this alert with dummy content

PEREGRINACIÓN La Virgen de los Lirios visitará a la Mareta Será el sábado 12 de octubre con motivo al 500 aniversario del milagro de las lágrimas de la Mare de Déu contestana - Representantes de ambas entidades han estado en Radio Alcoy para explicar este acto viernes, 04 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/10/2019) La Virgen de los Lirios peregrinará hasta Cocentaina para visitar a la Mare de Déu del Miracle, la Mareta, con motivo del 500 aniversario del milagro de las lágrimas. Esta peregrinación tendrá lugar el sábado 12 de octubre y tendrá la salida a las 8 horas con una eucaristía sobre las 11'30 horas, entre otros actos. Hasta este fin de semana habrá tiempo para recoger los tickets de cara a la comida final. En Radio Alcoy se han dado cita representantes de ambas 'protagonistas'. Por parte de la Virgen de los Lirios han acudido la presidenta de la Archicofradía de la Virgen, Mayte Pinilla, el párroco de las parroquias del Centro, José Luis Llopis, y Javier Monllor, coordinador de esta peregrinación. Por parte de la anfitriona, han estado dos componentes de la comisión del V Centenario de la Mareta, Adolfo Sancho y Paco Miralles.