INFORME La vivienda más cara de Alcoy está en Oliver Un portal inmobiliario sitúa la Alameda como la milla de oro con un precio medio de 907 euros por metro cuadrado - El precio de la vivienda en Alcoy ha caído un 3,28% en el primer semestre del año, según el portal jueves, 03 de agosto de 2017 La valoración que ha realizado el portal de Internet precioviviendas.com cifra en 30.787 el número de viviendas que hay en la ciudad con un valor de 2.484 millones de euros. El portal sitúa en la calle Oliver la vivienda plurifamiliar más cara, con un precio de 362.216 euros. El segundo se encuentra en País Valencià, donde también se localizan dos otros inmuebles más en el ránking de precios. El tercero se ubica en la calle Tibi. Por calles, la Alameda, es la vía de mayor valor con un precio medio por metro cuadrado de 907 euros. Isabel Díaz, responsable de comunicación del portal, ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy, que los datos pertenecen a la última actualización de mercado de viviendas de Alcoy. En este período se ha constatado una caída de 3,28% del precio en la vivienda en Alcoy. "Lo que ocurre es que la tendencia desde 2016 es al alza, aunque en el caso concreto de Alcoy no se está produciendo esa recuperación de la vivienda, como demuestra la bajada del primer semestre del año." Este portal inmobiliario utiliza un sistema de cálculo de valor de las viviendas certificada por el sistema TasaValua cuya fiabilidad acredita el departamento de Estadística e Investigación de la Complutense de Madrid.