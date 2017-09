The examples populate this alert with dummy content

RUTAS La Volta a la Mariola retorna este otoño a la comarca Diez itinerarios para conocer de cerca el patrimonio de la comarca son los que recoge el programa organizado por Serra de Mariola y la Mancomunitat de l'Alcoià i El Comtat miércoles, 13 de septiembre de 2017 Las rutas senderistas organizadas por el colectivo Serra de Mariola y la Mancomunidad de L’Alcoià i Comtat para conocer de cerca el patrimonio de la comarca arrancan con una parada especial que da voz a uno de los mejores testimonios de la historia de Cocentaina: sus castillos. La cita es el 16 de septiembre a las diez de la mañana. La Volta a la Mariola continúa el domingo 17, a las 9.30 horas, en Alfafara. La última cita prevista para septiembre es en Alcoy, el día 23, con la Ruta Europea del Modernismo, a las once de la mañana. El calendario de octubre lo inaugura el día 1 Bocairent, a las doce del mediodía, con un itinerario por los caminos medievales del municipio. El día 8, a la misma hora, Muro presenta una ruta cultural. La Volta a la Mariola hace parada en L’Alqueria d’Asnar, el 14 de octubre, a las 9, el 22 en Agres, con la ruta de les Caves y el 29 en Banyeres de Mariola para conocer de cerca sus fuentes. Dos encuentros más están previstos para noviembre: el domingo 5, a las 9, una ruta senderista por L’Orxa y el 12, también domingo, a la misma hora, una marcha por la solana del Benicadell, desde Gaianes.