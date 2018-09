The examples populate this alert with dummy content

TELEVISIÓN La voz alcoyana de Ezel La serie turca Ezel, que se ha estrenado en Nova esta semana, cuenta con el alcoyano Gabriel Pareja entre uno de sus dobladores viernes, 14 de septiembre de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/09/2018) La veterana voz de esta emisora, Gabriel Pareja, es doblador de la telenovela Ezel, recién estrenada en España. De origen turco, ya ha cosechado grandes éxitos en países como Chile y cuenta con más de cincuenta premios a sus espaldas. Omer Ucar es un hombre enamorado que es traicionado por su pareja y por dos de sus mejores amigos. Uno de ellos, Zenguis, quien, a través de la voz de Pareja, se convierte en uno de los malos malísimos de esta telenovela, cuya trama de 160 capítulos desgrana el alcoyano. "Está basado un poco en la historia de El Conde de Montecristo; somos tres amigos desde la infancia, y el otro y yo, traicionamos a este tercero, hacemos que le carguen un asesinato y un atraco que hacemos al Casino y lo mandan a cadena perpetua". Pero Omer Ucar saldrá de la cárcel, y lo hará como Ezel, con mucha sed de venganza. Esta telenovela turca con acento alcoyano se emite, cada día de la semana, a las ocho de la tarde, en Nova. ¿El final? Nada que ver con el típico vivieron felices y comieron perdices.