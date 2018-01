The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA La voz que cautivó a Caballé El barítono surcoreano Jonghoon Heo se une a la Saint Georges Symphony Orchestra en el vigésimo concierto de Año Nuevo de Amigos de la Música sábado, 06 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/01/2018) La Asociación Amigos de la Música de Alcoy inicia 2017 con el concierto de Año Nuevo este domingo (19.00 horas) en el teatro Calderón. La Saint Georges Symphony Orchestra interpretará piezas de Strauss, Mozart, Bizet o Korngold, entre otros. Parte de las piezas contará con la voz del barítono Jonghoon Heo, último ganador del premio interpretación de Amigos de la Música. Entre el repertorio figura el aria de La ciudad muerta, con la que el artista asiático impresionó a la mismísima Montserrat Caballé.