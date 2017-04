The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO La Vuelta a Alicante finaliza su etapa reina en Ibi Tras más de 10 años, esta ronda ciclista retorna celebrándose del 26 al 28 de mayo – La localidad juguetera será la meta en el segundo día de competición martes, 11 de abril de 2017 La Vuelta a Alicante vuelve a celebrarse tras 10 años de parón. Esta ronda arrancará el 26 de mayo y finalizará el 28 de ese mismo mes. La etapa reina, correspondiente al día 27, tendrá como meta Ibi. La localidad juguetera será el final del recorrido que comienza en Rojales. La localidad de Rojales en el corazón de la comarca de la Vega Baja del Segura será la protagonista de la salida de esta segunda etapa. Con los pasos de los puertos de montaña del Hondón, el Maigmó y les Revoltes, la etapa del sábado se convierte en la jornada con más desnivel a superar por los jabatos del pedal. Tras 136 km de pedaleo, la villa de Ibi será la encargada de acoger la llegada de los protagonistas de la vuelta alicantina. El alcalde ibense, Rafael Serralta, señala que “en Ibi apostamos por el deporte y estamos presentes en multitud de eventos deportivos a nivel provincial y nacional. Vivimos con pasión el ciclismo y no podíamos dejar de apoyar la recuperación de la Vuelta a Alicante que, tras 10 años sin celebrarse, regresa con una etapa reina que finalizará en nuestra ciudad”. La edición número XXII de esta clásica ha despertado un interés especial en los aficionados ya que desde el 2007 no se celebraba. Tras diez años de ausencia y con un gran esfuerzo por parte de la organización, Club Ciclista Callosino y Federación Valenciana de Ciclismo, la Vuelta Ciclista a la Provincia de Alicante élite y sub-23, volverá a rodar por los municipios alicantinos. La prueba, inscrita en el calendario nacional de la RFEC, contará este año con tres etapas y la participación de ciclistas de las categorías élite y sub-23, antesala del ciclismo profesional. Se trata única prueba del mundo del pedal de la provincia alicantina catalogada con la categoría de Vuelta y es una de las más destacadas a nivel autonómico y nacional. En anteriores ediciones han pasado ciclistas de la talla de Óscar Freire, Alejandro Valverde, Contador, Jan Ullrich o Erik Zabel. La participación de 22 equipos nacionales y 2 extranjeros, entre los que se encontrarán los diez mejores del ranking nacional, formando un pelotón de 170 corredores garantizan un verdadero espectáculo deportivo por las carreteras de la provincia de Alicante. Texto: Ayuntamiento de Ibi