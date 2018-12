The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO La Vuelta Ciclista a España pasará por estas comarcas Tendrá dos etapas, la segunda y la tercera de la ronda española. La segunda empezará en Benidorm y acabará en Calpe tras pasar por l'Alcoià i el Comtat y la tercera se iniciará en Ibi jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Benasau, Benilloba, Alcoy, Cocentaina, Muro, L'Alquería d'Asnar, Benimarfull, Planes, Almudaina, Benillup, Millena, Gorga, Quatretondeta, Fageca y Famorca son las poblaciones de la comarca que verán los ciclistas en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España 2019 la última semana del mes de agosto. Será una etapa que tendrá 193 kilómetros con salida en Benidorm y final en Calpe y tendrá lugar el domingo 25 de agosto. La tercera del lunes 26 tendrá como punto de partida Ibi, con 186 kilómetros, que terminará en Alicante y pasará por Onil, Castalla, Tibi o Xixona. El recorrido de esta 74 edición se presentó en el auditorio de la Diputación de Alicante. La Vuelta Ciclista no pasaba por la comarca desde 2017, cuando finalizó una etapa en Xorret de Catí, en Castalla.