La Vuelta a España pasará de nuevo por Alcoy

AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/01/2017) Alcoy y la comarca de l'Alcoià-Comtat volverán a ser puntos de paso de la Vuelta Ciclista España. El 26 de agosto, el recorrido de la Vuelta correspondiente a la octava etapa arrancará en Albacete y finalizará en el Xorret de Catí a 1.106 metros de altura. 184 kilómetros componen esta etapa que pasará por varias localidades de Albacete, Murcia hasta llegar a Villena, el puerto de Biar y de Onil, y el siguiente paso será Alcoy, continuará por Ibi, Tibi y como colofón el Xorret de Catí. A diferencia del año pasado, el paso por Alcoy será a principio de la Vuelta y no casi al final, ya que en 2016 el paso por la zona correspondió a la penúltima etapa cuando el pelotón coronó la cumbre de Aitana.