VUELTA A ESPAÑA La Vuelta pasará por Oliver, Cervantes y la Beniata El sábado entre las 15.45 horas y las 16.30 horas la Vuelta ciclista a España pasará por Alcoy viernes, 25 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/08/2017) La octava etapa del a Vuelta ciclista a España pasará por Alcoy. Comenzará en Hellin y terminará en el Xorret de Catí. Antes pasará por los puestos de Biar y Onil para llegar por Bañeres a Alcoy, cruzará la Calle Oliver, puente de Cerbantes y subirá por la Beniata para salir de Alcoy dirección Ibi. De ahí a Castalla y alto de Xorret de Catí. Siempre según la velocidad del pelotón, la llegada a la ciudad de Alcoy está prevista desde las 16.01 a las 16.23 horas, pero es recomendable que los que quieran ver el paso de la Vuelta, no apuren estos horarios y estén antes por si se adelante. El concejal de Deportes Alberto Belda ha pasado por Ser Deportivos para dar algunos consejos. “El paso será fugaz pero intenso, la mejor posición para verlo será por Cervantes, porque Oliver lo bajarán muy rápido. También en cualquier punto de la Beniata estará bien. Hacemos un llamamiento para que la gente salga a la calle a ver la Vuelta Ciclista en Alcoy, es un acontecimiento muy importante y que por segundo año consecutivo podemos disfrutar de él”, aseguró.