HORARIO Y PRECIOS PLAY OFF La vuelta será a las 20.00 horas en El Collao El Alcoyano – Cartagena se jugará el domingo a las 20.00 horas - Los abonados pagarán entre 10 y 20 euros y los no abonados entre 20 y 40 euros jueves, 18 de mayo de 2017 El Alcoyano hace oficial el horario y los precios del partido de vuelta del play off de ascenso ante el Cartagena. El horario será a las 20.00 horas del domingo día 28 de mayo. Tal y como anunció el presidente del club Juan Serrano en Radio Alcoy, el horario sería lo más tarde posible. En cuanto a precios el club ha decidido en esta primera eliminatoria que todos pasarán por taquilla. Los abonados tendrán la localidad a mitad de precio que los no abonados. Los precios para los abonados en los palcos y tribuna será de 20 euros, en Lateral 15 euros, Gol C costará 12euros y Gol A y B el coste es de 10 euros . Los niños (de 0 a 14 años) deberán pagar 5 euros. En cuanto al público en general, el precio es justo el doble. En los palcos y tribuna será de 40 euros, en Lateral 30 euros, Gol C costará 25 euros y Gol A y B el coste es de 20 euros . Los niños (de 0 a 14 años)pagaran 10 euros. Cade destacar que los abonados tendrán una camiseta conmemorativa del play off de ascenso de regalo y además podrán retirar dos entradas más al mismo precio.