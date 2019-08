La Xafigà de Muro porta la dolçaina valenciana a la Bretanya francesa

El grup de Dolçainers i Tabaleters La Xafigà de Muro va actuar al passat Festival Intercèltic de Lorient a la Bretanya Francesa. Aquest festival dedicat a la música celta és el més important del món en aquesta temàtica i participen grups dins de l’àmbit d’aquest tipus de música. Colles vingudes d’Escòcia, Gales, Irlanda, França o de llocs més pròxims com Astúries i Galícia, participen als actes que tenen lloc a inicis d’agost als diferent espais del Festival.

El grup murer va rebre una invitació del festival a primers d’any a petició del gaiter Carlos Núñez amb el qual ha col·laborat a les actuacions que ha fet aquest al Teatre Principal d’Alacant en 2017, 2018 i 2019, per participar amb ell als concerts que feia allí. El concert de Carlos Núñez al recinte Espace Marine, el qual compta amb una capacitat de 2.800 persones, es va omplir de gom a gom, mentre hi participava la banda de La Xafigà, la colla de Dulzainas de Ávila i la Bagad Cap Caval. El torn de La Xafigà tindria lloc cap a la meitat de l’actuació. Fou aleshores quan els integrants del grup murer van irrompre d’entre mig de les butaques al ritme de la mítica marxa mora Xavier el Coixo. La interpretació de la tradicional cançó del bàndol de la mitja lluna va finalitzar quan ja hi eren a l’escenari, convertint-se en tot un èxit.

La Xafigà gaudiria de més moments de protagonisme. Poc després, Jaume Gosálbez Vallés, director i membre del grup, juntament amb Germán Alameda de la Banda de Dulzaina de Ávila, Carlos Núñez i el cantant bretó Alan Stivell, van interpretar el tema Three pipers, una cançó on van reunir-se la dolçaina valenciana, la dolçaina castellana i la bombarda bretona. El final del concert va ser amb Alan Stivell i tots els grups a dalt l’escenari. El conjunt de les colles van interpretar Andró, un tema tradicional bretó, amb un final de festa típic dels concerts de Carlos Núñez on fa participar tant a músics com espectadors.