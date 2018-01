The examples populate this alert with dummy content

HERMANAMIENTO La Xafigà de Muro viaja a Mallorca en un intercambio con el municipio homónimo El aula de Sacs de Gemecs i Tarotes de la formación de Muro de Alcoy se desplazó hasta las islas Baleares para participar en sus fiestas de Sant Antoni 2018 martes, 16 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/01/2018) La relación entre Muro de Alcoy y Muro de Mallorca da sus primeros pasos. Sendos ayuntamientos aprobaron por unanimidad su hermanamiento en 2016, aunque todavía no se había formalizado. El pasado 13 de enero, se materializó a través de un encuentro de xeremiers, por el que el aula de Sacs de Gemecs i Tarotes de La Xafigà de Muro viajó hasta las Baleares para participar en este evento, que congregó a músicos venidos de distintos puntos de Mallorca. La actividad, enmarcada en la celebración del 14 aniversario del grupo de xeremiers Es Reguinyol de Muro de Mallorca, consistió en un pasacalle que tenía como final el encendido del fogueró de Sant Antoni. La primera actividad del hermanamiento entre los dos municipios continuará con el encuentro de música tradicional que la Comunidad Valenciana prevé para febrero y que tendrá lugar en Muro de Alcoy, que, en este caso, recibirá la visita de los mallorquines.