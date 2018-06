The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO La Xarxa Alcover homenajea a Antoni Miró e Isabel-Clara Simó La red de programación teatral en catalán destaca la dedicación de los dos autores alcoyanos al arte y la escritura viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Xarxa Alcover, que reúne a entidades y administraciones que cooperan en la contratación de teatro en catalán, ha aprovechado la Mostra de Teatre para homenajear a dos de los grandes nombres de la cultura de Alcoy: el pintor Antoni Miró y la escritora Isabel-Clara Simó. Miró recordó su colaboración con el entonces Projecte Alcover a través de la creación de los primeros logotipos y carteles de la entidad. El artista señaló que el gran mérito no era ni mucho menos suyo, sino de los que han hecho posible esta red que “mantiene vivo el mundo del teatro”. Miró apuntó que otro alcoyano, el profesor y escritor Jordi Botella, fue el impulsor de la red. En el acto de homenaje, celebrado en el restaurante La Pericana, la hija predilecta de Alcoy ensalzó a Miró como “el mejor pintor del mundo”. El homenaje organizado por la red buscaba “reconocer toda una vida dedicada al arte y a la escritura”.