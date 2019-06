The examples populate this alert with dummy content

FESTIVIDADES La Zona Nord celebra la 41º edición de su Setmana dels Barris Los actos irán desde el jueves 20 hasta el sábado 29 de junio - El día central será el domingo 23 con el Día del Ros y la Cremà de la Foguera miércoles, 19 de junio de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/06/2019) L’Associació de Veïns de la Zona Nord ya lo tiene todo preparado para celebrar la 41º edición de la Setmana dels Barris. El primer acto tendrá lugar este jueves 20 con bailes de salón en el Anfiteatro Amando Blanquer a cargo del taller Aprenguem Junts con Noel Barroso al frente a las 19,30 horas, mientras que el viernes a las 8 será la 'plantà' de la Foguera con la que se iniciará un intenso programa de actos que seguirá con actividades como una exposición de pintura, un encuentro de yoga, una exhibición de pilota valenciana, actuación de Parranda el Portell, un campeonato de petanca, una concentración de disfraces para el Dia del Ros, una cena de 'cabasset', la cremà de Fogueres, una tarde flamenca, un concierto de pulso y púa, la actuación de la OSA, cine, documental, concierto de pop-rock, olleta y entraeta, entre otras actividades. Finalmente por seguridad no se ha obtenido el permiso para el castillo de fuegos artificiales con el que está previsto poner fin a estas celebraciones. El presidente de la Associació de Veïns, Manolo Flores, que invita a todos a participar, ha estado junto a Jordi Miró, uno de los fundadores de l'Associació de Veïns de la Zona Nord, en los estudios de Radio Alcoy para dar más detalles sobre estas celebraciones. El día central será el domingo 23 con el Día del Ros y la Cremà de la Foguera. Los actos van del 20 al 29 de junio.