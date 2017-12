The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La zona norte da bienvenida a la Navidad Vecinos y comerciantes se unen este sábado en una iniciativa de ocio y comercial miércoles, 13 de diciembre de 2017 La Asociación de Vecinos de la Zona Norte y los comerciantes se han unido en la organización de la Fira de Nadal que este sábado acoge el barrio. Manuel Flores, presidente de la asociación, Jordi Miró y Arancha Chazarra, explican los origenes y evolución de la iniciativa que se desarrollará de 10 de la mañana a dos de la tarde.