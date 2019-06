The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La Zona Norte dedica su hoguera al anfiteatro Amando Blanquer Los vecinos plantan el monumento con el que reivindican el buen uso de este espacio cultural y de los parques del barrio viernes, 21 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/06/2019) El anfiteatro Amando Blanquer es el protagonista de la hoguera que han plantado la asociación de vecinos de la Zona Norte de Alcoy. Alfonso Zamorano, de la agrupación vecinal, explica con este monumento "queremos reivindicar que haya vigilancia" y que tras las obras de mejora y la puesta en marcha del surtidor "la gentes se implique y lo cuide". Una hoguera que se podrá visitar este fin de semana en la plaça de la Foguera, a espaldas del polideportivo de Caramanchel. El domingo, a la medianoche, será el momento en que arderá este trabajo artístico. Será el punto culminante del Dia del Ros, la jornada central de la Festa dels Barris. Así, para este domingo, a las 19:30 horas comenzará el pasacalle de disfraces desde el parque de Caramanchel hasta el anfiteatro Amando Blanquer. Después habrá el sopar de cabasset y un pasacalle de dolçainers conducirá hasta la plaça de la Foguera donde se cumplirá con el ritual de la Noche de San Juan.