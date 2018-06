The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS La zona Norte planta su foguera con críticas por el cambio de ubicación El plan de quemas local impide quemar los monumentos en los emplazamientos habituales en el caso de Batoy y la plaza de La Foguera jueves, 21 de junio de 2018 La plantà de la foguera de la Zona Norte no ha estado ajena a la indignación por su traslado al solar de La Bassa. Los vecinos denuncian la falta de diligencia del Gobierno local por mantener la sede habitual. En Batoy los vecinos se quedarán por segundo año consecutivo sin quemar su monumento la noche de San Juan tambien afectados por el plan de quemas local. La asociación de vecinos de la Zona Norte quemará el sábado 23 a partir de las doce de la noche la foguera que este año ha sido trasladada al solar junto al Centro de Salut La Bassa. El cambio deviene ante la imposibilidad de quemar el monumento el año pasado por la alerta de riego de incendios al estar ubicaba a menos de 500 metros del parque de la zona norte. Manolo Flores, presidente de la asociación de vecinos de la Zona Norte, reivindica la ubicación tradicional en la plaza de la foguera. "El Ayuntamiento se comprometió a buscar una solución cuando acabaron las fiestas del año pasado. Lamentamos que no se haya hecho nada". La foguera, que puede visitarse desde este jueves por la tarde hasta el sábado por la noche, plantea una nueva crítica al Gobierno local al que reclama que recupere la gestión pública del agua. Los vecinos de Batoy por segundo año consecutivo se quedarán sin poder quemar su foguera y se suman, a través de Guanyar Alcoi, a las críticas por falta de acción por parte del Gobierno en la adaptación del plan de quema local para permitir que puedan arder los monumentos en sus emplazamientos habituales la noche del 23 de junio.