The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT Labora otorga 1,6 millones para contratar a 94 jóvenes de la comarca Los ayuntamientos de 18 municipios darán ocupación a menores de 30 años con estas ayudas, cofinanciadas con fondos europeos lunes, 22 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Labora, el Servicio Valenciano de Ocupación, concede más de 1,6 millones de euros en ayudas para contratar a 94 jóvenes menores de 30 años en dieciocho municipios de L’Alcoià y El Comtat y en la Mancomunitat. Labora, organismo dependiente de la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, con el Plan Avalem Joves Plus concede a Alcoy una ayuda de 642.425 euros que permitirá al Ayuntamiento contratar a 34 jóvenes parados con cualificación y sin ella. Ibi recibirá 207.085 euros para once nuevos contratos, Onil destinará 97.895 euros para ocupar a cinco personas y Banyeres dará trabajo a cuatro jóvenes con una ayuda de 76.680 euros, según fuentes de Economía. En Castalla también recibirán una ayuda de 127.474 euros mientras que en Tibi será de 29.437 euros. En El Comtat, recibirán las ayudas Cocentaina, por un importe de 127.323 euros y que permitirá contratar a siete jóvenes desocupados procedentes de la garantía juvenil. En Muro recibirán 79.033 euros para cinco contratados. De los pequeños municipios, Agres recibirá 14.230 euros, Alfafara tendrá una subvención de 37.452 euros y en Alqueria d’Asnar, 30.360 euros. Labora destinará 29.585 euros a Beniarrés, 15.207 a Fageca, 28.247 euros a Gaianes, 17.492 euros a L’Orxa, 17.160 euros a Millena, 15.207 euros a Planes y 15.207 euros a Tollos. Labora también otorga a la Mancomunitat de L’Alcoià y El Comtat una ayuda de 56.961 euros para contratar a tres personas. El Plan Avalem Joves Plus está cofinanciado con fondos de la Iniciativa de Ocupación Juvenil de la Unión Europea.