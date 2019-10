The examples populate this alert with dummy content

FESTIVITAT L'acte del 9 d'Octubre, veu a veu Ací pots escolar el Manifest de Javier Llopis, els agraïments de Jordi Raül Verdú i de Josep Maria Gadea, en representació del Club d'Amics i Amigues de la Unesco, i el discurs de l'alcalde Antoni Francés jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Especiales (09/10/2019) Radio Alcoi va estar en el Teatre Calderón durant l'acte dels premis del 9 d'Octubre. En aquest audio adjunt pots escoltar la lectura del Manifest a càrrec del periodista Javier Llopis, els agraïments de l'escriptor i professor Jordi Raül Verdú i de Josep Maria Gadea en representació del Club d'Amics i Amigues de la Unesco, els premiats a nivell individual i a nivell col·lectiu, i el discurs final de l'alcalde Antoni Francés. També es podrà escoltar la veu de la presentació a càrrec de l'actriu Neus Agulló.