CESIÓN Lado llega cedido al CD Alcoyano El centrocampista defensivo de 21 años llega procedente del Albacete Balompié – Los blanquiazules saldan la pretemporada con victoria ante el UCAM domingo, 13 de agosto de 2017 El Club Deportivo Alcoyano suma una nueva incorporación. Se trata de Lado Mokhevishvili. El futbolista llega cedido para la temporada 2017-2018 del Albacete Balompié. Lado, de 21 años, es un centrocampista defensivo. Lado pasó por el juvenil del Levante antes de llegar al cuadro manchego, club en el que lleva dos temporadas. El futbolista de Tbilisi (Georgia) ha sido internacional sub-19 y sub-21 con la selección de su país. En el CD Alcoyano ocupará una de las plazas sub-23 del equipo de Toni Aparicio siendo el segundo internacional, junto a José Miguel Cubero, que llega a las filas blanquiazules esta temporada. PRETEMPORADA El Club Deportivo Alcoyano ha saldado la pretemporada de la mejor forma posible, con victoria. Los blanquiazules ganaron a domicilio 1-2 al UCAM CF de Murcia en La Condomina. Los autores de los goles del Alcoyano fueron Álvaro García y David Torres. La última prueba antes del inicio de Liga fue ante un rival de nivel en el Grupo IV de la Segunda B. En el partido, Álvaro adelantó a los suyos en el minuto 2, posteriormente el jugador del UCAM, Arturo empató en encuentro en el 11 de chilena tras un córner. El delantero blanquiazul, David Torres, se encargó de anotar el último gol del encuentro dándole la victoria a los suyos. En el minuto 70, Torres aprovechó un centro de Jose García para bajar el esférico y disparando por la escuadra a la portería defendida por Germán, portero del UCAM. Los de Toni Aparicio han cerrado la pretemporada con tres victorias, tres empates y una sola derrota. El inicio de Liga para el CD Alcoyano será el sábado 19 de agosto a las 18 horas ante el UE Llagostera a domicilio. FICHA TÉCNICA UCAM Murcia CF: Germán; Carlos Moreno, Dani Pérez, Fran Pérez, Góngora; Marc Fernández, Vivi, Matheus Santana, Urko Arroyo; David López y Arturo. También jugaron: Pol Ballesté, Nacho Lorenzo, Chema, Javi Fernández, Rafa Páez, Isi, Quiles, Moukam, Luis Castillo, Chevi y Víctor García. CD Alcoyano: Miguel Bañuz; Barreda, Mario, Pau Bosch, Navarro; Álvaro, Ribelles, Kilian, Jose García; Mariano y David Torres. También jugaron: Víctor Flores, David Saugar, Roberto Alarcón y Lucas. Goles: 0-1, Álvaro (min. 2); 1-1, Arturo (min. 11); 1-2, David Torres (min. 70).