COCENTAINA L'Agència Valenciana de Turisme recolzarà amb 40.000 euros la Fira de Tots Sants L'alcaldessa Mireia Estepa, la regidora i tècnic de Fira, Eugenia Miguel i Gustavo Baena, han tingut una primera reunió amb el secretari autonòmic Francesc Colomer martes, 25 de febrero de 2020

AUDIO Hora 14 Alcoy (25/02/2020) L’Agència Valenciana de Turisme i l’Ajuntament de Cocentaina tindran un conveni de col·laboració per al recolzament econòmic a la Fira de Tots Sants dotat en 40.000 euros. Les dos entitats han mantingut una reunió on han participat el secretari autonòmic de l’Agència Valenciana, Francesc Colomer, l’alcaldessa Mireia Estepa, la regidora de Fira de Tots Sants, Eugenia Miguel i el tècnic de Fira, Gustavo Baena. La regidora Eugenia Miguel agraeix aquest ajuda autonòmica amb la designació de la Fira com Festa d’Interès Turístic Internacional. En aquesta primera reunió en el Centre de Turisme d’Alacant s’han tractat aspectes administratius respecte a aquest conveni i la possible presència de la Fira en el certamen INVATUR on es mostren les últimes novetats tecnològiques aplicades al sector turístic.