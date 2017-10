The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-2 MALLORCA Lago Junior amarga el debut de Galiana El CD Alcoyano sigue sin ganar en casa mientras que el líder, el RCD Mallorca, poco tuvo que hacer para llevarse los tres puntos de El Collao domingo, 01 de octubre de 2017 El CD Alcoyano continúa sin saber qué es ganar en su casa, en El Collao, esta temporada tras perder 0-2 ante el líder del Grupo III de la Segunda B, el RCD Mallorca. El equipo isleño visitó el fortín blanquiazul en condición de invicto y se marchó manteniéndola tras un gol de Abdón y otro de Lago Junior, que dio la asistencia en el primer tanto y que en el descuento fue expulsado con roja directa tras agredir al jugador blanquiazul Ribelles. Esta acción, sumada a otras tantas del rival y también a la actuación arbitral provocó una tensión palpable en las gradas y por supuesto entre los jugadores, aunque el pitido final devolvió la paz entre los futbolistas. El partido arrancó con un muy buen Alcoyano que logró en los primeros minutos que el Mallorca se sintiera incómodo en el césped pero antes de cumplirse el primer cuarto de hora, en el minuto 14, una buena jugada de Lago Junior finalizada por Abdón puso el 0-1 en el marcador. El futbolista que dio la asistencia del primer tanto se encargó de minar los ánimos del Alcoyano en el minuto 26 cuando anotó el 0-2. Los dos goles fueron precedidos por imprecisiones del Deportivo, que fue incapaz de darle la vuelta al marcador, a pesar de hacer todo lo posible para ello. Las entradas de Lado y Alarcón en las filas blanquiazules dieron un soplo de aire fresco al Alcoyano. Sus incorporaciones estuvieron ligadas con ocasiones de peligro pero no fueron suficientes para tratar de, aunque fuese, empatar el partido. El Mallorca, por su parte, poco tuvo que hacer para llevarse los tres puntos de El Collao, ya que con dos buenas ocasiones fueron efectivos. Su gran presupuesto con el que han fichado a los mejores jugadores de la Segunda B, demostró la supremacía económica con la que cuentan para hacer gala de la calidad de su plantilla. Tras esta jornada el Alcoyano sigue sin ganar en casa en el primer partido de los cuatro que le esperan por delante ante algunos de los mejores equipos del grupo.