CONCURSO L’Agrupació Musical d’Agullent gana el certamen de música festera de Alcoy El jurado otorga el segundo premio a la Unió Artística Musical d’Ontinyent y el tercero a la Unió Musical de Beniarrés sábado, 05 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp L’Agrupació Musical d’Agullent ha ganado este sábado el III Certamen de Interpretación de Música Festera. Premis Sant Jordi, que organiza la Asociación de San Jorge, al conseguir 211 puntos otorgados por el jurado. La banda de la Vall d’Albaida ha obtenido el primer premio dotado con 4000 euros. En segunda posición ha quedado la Unió Artística Musical d’Ontinyent con 208 puntos y una dotación de 2500 euros y el tercer lugar ha sido para la Societat Unió Musical de Beniarrés con 192 puntos y 1500 euros. La celebración ha comenzado con un pasacalle a cargo de estas tres formaciones y la Unió Musical d’Alcoi, como banda invitada, desde la plaza de Ramón i Cajal hasta la plaza de España. Delante de las puertas del Teatro Calderón les esperaba el alcalde Antonio Francés y el presidente de la Asociación de San Jorge Juan José Olcina, quienes han sido los encargados de entregar los corbatines a las sociedades musicales participantes. Concurso A las siete de la tarde, el concurso se ha trasladado al interior del teatro alcoyano. El secretario de la Asociación de San Jorge, Rafael Sempere, ha sido el encargado de presentar a las bandas concursantes. En primer lugar, ha participado la banda d’Ontinyent, dirigida por Ramón Garcia i Soler que se ha presentado con el pasodoble Fontinens de Camilo Pérez Laporta para seguir con la obra obligada, que era la marcha mora L’Ambaixador de Amando Blanquer, y ha finalizado con la marcha cristiana Eleazar de Rafael Mullor Grau. La segunda banda a subir al escenario ha sido la Unió Musical de Beniarrés que, bajo la batuta de José Antonio Llinares Igual, ha interpretado el pasodoble Fernandín de Josep V. Egea y la marcha cristiana Tempora Belli de Ángel Lluís Ferrando, además de la obra obligada. El certamen lo ha cerrado la formación musical d’Agullent que, además de la marcha mora obligada, también ha tocado el pasodoble Suspiros del Serpis de José Carbonell y la marcha cristiana Alcázar de Elda de Rafael Mullor. Tras esta fase, el jurado –integrado por Pedro Lara Navarrete, Xavier Martínez Martínez y José María Valls Satorres- se ha retirado a deliberar. Una espera que ha sido amenizada por la Societat Unió Musical d’Alcoi. La banda alcoyana, guiada por Iñaki Lecumberri Camps, ha interpretado La fiesta del Santón, marcha árabe de Camilo Pérez Laporta; Amb aquell, pasodoble de Rafael Casasempere Juan; Any d’Alferis, marcha mora de Amando Blanquer y Alcoi, escata i destral, marcha cristiana de Rafael Mullor Grau. Tras estos compases, el vicesecretario de la Asociación, Rafael Torregrosa, ha sido el encargado de leer el acta del jurado en la que se nombraba vencedora de la tercera edición a l’Agrupació Musical d’Agullent, dirigida por José Antonio Casanova Insa. El evento, al que ha asistido numeroso público, se ha cerrado al ritmo de l’Himne de Festa de Gonzalo Barrachina.