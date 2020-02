The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Laia Marull arriba a Alcoi amb l’obra Mariana Pineda El clàssic de Federico García Lorca es representarà el 15 de febrer en el Calderón – Els Cruzados y Maseros celebren dos concerts de música festera viernes, 07 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (07/02/2020) Un clàssic de Federico García Lorca arribarà al Teatre Calderón d’Alcoi. El proper dissabte, 15 de febrer, a les 20 hores, la sala cultura alcoiana acollirà la representació de Mariana Pineda. En aquest Tragaluz hem entrevistat a Laia Marull, actriu protagonista de l’obra. I la música festera sonarà amb força, ja que aquesta cap de setmana hi ha dos concerts al Calderón. El primer és l’audició de demà de la Filà Cruzados, a les 19 hores, en la que es presentarà la música escrita per a l’alferesia de 2020. Obres del compositor José Rafael Pascual-Vilaplana i que seran interpretades per la Societat Musical Nova d’Alcoi i el Grup de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta. Serà un concert a benefici d’Aspromín. I la segona cita és per al diumenge. A les 12 hores començarà el concert per commemorar els 50 anys d’unió entre la Filà Maseros d’Alcoi i la Societat Musical Turisense. Un concert, també, que l’entrada serà destinada a l’Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer d’Alcoi i comarca.