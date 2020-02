L'Ajuntament de Cocentaina promourà un estudi de les cases del centre després de la caiguda d'un edifici

L’Ajuntament de Cocentaina promourà un estudi de l’estat de les cases del centre despres de la caiguda de un edifici del carrer Ángel el diumenge 2 per la vesprada i que es va saldar amb danys materials.

La vivenda ensorrada en el número 16 del carrer l'Àngel estava deshabitada. Per precaució, es va desallotjar a la família que vivia en el número 14. L’alcaldessa Mireia Estepa ha explicat que la responsabilitat sempre és dels propietaris però que l'Ajuntament farà tot el possible per a que els propietaris actuen.

Així Estepa ha comentat que es posarà en contacte amb el propietari que viu a Barcelona per a exigir-li que tombe el que resta de la casa que no ha caigut. S’ha vist que la casa contigua no té perill i la família ja ha pogut tornar.

També s’han detectat problemes en la casa del número 10 del mateix carrer i per això s’ha desallotjat a una dona que residia en el número 8. Aquest habitatge té cinc propietaris, un d’ells un banc, i de la mateixa manera se’ls ha demanat que actuen tombant-la. Altra vivenda, el número 4, s'ha vist que té perill en la teulada.

Per aquestos fets, l’alcaldesa Mireia Estepa ha anunciat que veurà la possibilitat amb la resta del govern i els partits de l'oposició de crear una línia d’ajudes per a les estructures dels habitatges que es sumaria a la que ja existeix d’ajudes a la rehabilitació de façanes i cobertes.