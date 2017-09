The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIO L'Alcoià presenta el menor índice de pobreza de la provincia La población en riesgo de exclusión se redujo un 3,3% durante 2016, según un informe del Instituto Valenciano de Estadística - Junto a El Comtat, registra la renta media anual más elevada de Alicante martes, 12 de septiembre de 2017 L’Alcoià registra el índice de población en riesgo de pobreza más bajo de la provincia. El último informe sobre Indicadores de pobreza y condiciones de vida, publicado en agosto con datos referentes a 2016, marca un descenso en la población de L’Alcoià y El Comtat que presenta riesgo de pobreza. En el caso concreto de L’Alcoià, el 21,7% de la población se mantiene en riesgo de pobreza y exclusión social. Es un 3,3% menos que en 2015 y cinco por debajo de 2014, año en que la comarca alcanzó las cifras más elevadas de la serie histórica. Este porcentaje, denominado índice Arope, tiene en cuenta tres variables: la población en riesgo de pobreza, la situación laboral de los hogares y los índices de carencia material severa. El dato de L’Alcoià es el mejor de toda la provincia de Alicante. En El Comtat, con un descenso menor, el índice es el cuarto más bajo de toda la provincia. En 2016 la población en riesgo de pobreza era de un 24,3%, 2,2 puntos menos que en 2015. Las dos comarcas quedan por debajo de la Comunidad Valenciana, con un 26,2% de su población en riesgo de pobreza, y de la provincia de Alicante, que es del 28,7%. El informe del Instituto Valenciano de Estadística marca que el 6,6% de la población de El Comtat vive en condiciones de carencia material severa, un porcentaje que queda en el 5,7 en L’Alcoià. La renta media de las familias en L’Alcoia es, según el estudio, de 14.352 euros anuales, un 3,9% superior a la de 2015. En El Comtat, la renta media es de 14.113 euros, un 3,7% más que en el año 2015. Son, señala el estudio, las rentas medias más altas de toda la provincia de Alicante.