OFERTA CULTURAL L'Alqueria d'Asnar ja té el seu museu del paper El nom d'aquesta nova oferta cultural es Bambú i el paper de l'Alqueria i si el temps ho permet se inaugurarà demà divendres 13 a les 19 hores jueves, 12 de septiembre de 2019 Si el temps dona permís, divendres 13 de setembre a les 19 hores, s'inaugurarà el Museu Bambú i el paper de l'Alqueria. Radio Alcoi ha pogut estar el dia abans en el museu i recórrer les seues dependències a la mà de l'alcalde de la localitat, Jaume Pascual. Ací ho podem escoltar.