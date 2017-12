The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN L'Alquería se adhiere al plan Edificant para construir su nuevo colegio El Ayuntamiento inicia los trámites para la cesión de los terrenos, junto al complejo deportivo, en los que se construirá el nuevo centro educativo para Infantil y Primaria martes, 05 de diciembre de 2017 L'Alquería d'Asnar inicia los trámites para la cesión de los terrenos, junto al complejo deportivo, en los que se construirá el nuevo colegio. La localidad muestra su intención de adhesión al plan Edificant de la Consellería de Educación. El nuevo colegio de L'Alquería abarcará las etapas de Infantil y Primaria. El coste final dependerá del proyecto, aunque ya se sabe que dispondrá de servicio de comedor. El alcalde de L'Aquería, Jaume Pascual, explica que su ubicación junto al complejo deportivo abaratará costes. "Podremos utilizar las instalaciones deportivas como gimnasio" El Ayuntamiento asume la redacción del proyecto y cederá los terrenos a la Consellería de Educación para que ejecute la obra, dentro del Plan Edificant. La Consellería de Educación prevé sacar la convocatoria de este plan antes de que finalice el año.