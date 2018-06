L’alumnat guanyador del 1r concurs 'Eduvial' gaudix del seu premi

Els i les alumnes de 6è de primària del col·legi Sant Francesc d'Assís de Cocentaina han pogut gaudir del premi aconseguit al 1r concurs de dibuix d'Educació Viària 'Eduvial' que consistia en la visita a les instal·lacions del Circuit Ricardo Tormo, situat a Xest. Aquest viatge, organitzat per la Regidoria de Seguretat i Trànsit i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Cocentaina, suposa la cloenda de la campanya d'educació viària.

Durant el matí, l’alumnat va realitzar una visita guiada per l'interior del circuit, coneixent la seua història, visitant els boxs, torre de control, sala vip, sala de premsa i el pòdium, on es van fer la foto de grup. Després, en el parc de seguretat viària, van realitzar una pràctica amb bicicleta i una altra en un circuit amb kart. Van provar un simulador d'accident d’un cotxe per a comprovar la importància i eficàcia de col·locar-se correctament el cinturó de seguretat. A la vesprada, els xiquets i xiquetes del col·legi Sant Francesc van rebre informació audiovisual sobre el seu comportament com a vianants i també com a conductors de bicicleta i de patinets.

Marcos Castelló, regidor de Seguretat, considera que aquesta “va ser una activitat on els alumnes van comprovar la importància de respectar sempre els senyals i es van sensibilitzar sobre la importància de la prevenció d'accidents de trànsit, així com la necessitat d'una mobilitat sempre segura”.

La formació ha tingut lloc durant tot el curs 2017/2018 i en ella han participat un total de 590 xiquets i xiquetes de les tres escoles de Primària de Cocentaina guiats i formats per la Policia Local del poble amb el finançament de les regidories d’Educació i Seguretat i amb la col·laboració, per a part dels premis, de Decathlon i Carrefour.

La regidora d’Educació, Mireia Estepa comenta que la valoració del curs d’educació vial és molt satisfactòria: «a l’àmbit escolar era necessària per a sensibilitzar i formar als xiquets i xiquetes, els quals han demostrat una gran implicació i han participat amb molta motivació; pel que fa al govern, estem molt contents perquè sabem que estem invertint en educació i en seguretat, dos pilars indispensables per a construir el poble que totes i tots volem».